В Королеве завершили капремонт Детской школы искусств
В подмосковном Королеве на улице Октябрьская завершен капитальный ремонт Детской школы искусств. Сейчас активно готовят школу к открытию и началу занятий, сообщили в Минстрое Московской области.
В процессе ремонта заменили все коммуникации, модернизировали отопление, усилили электроснабжение, обновили фасад и кровлю, отремонтировали внутренние помещения. Прилегающую территорию благоустроили, высадили газон.
Работы проводили в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья».
В школе занимается 1500 детей: они изучают фортепиано, струнные, народные и духовые инструменты, занимаются живописью.
