В Королеве завершили капремонт Детской школы искусств

11 сентября 2025, 13:53

В подмосковном Королеве на улице Октябрьская завершен капитальный ремонт Детской школы искусств. Сейчас активно готовят школу к открытию и началу занятий, сообщили в Минстрое Московской области.









Работы проводили в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья».



В школе занимается 1500 детей: они изучают фортепиано, струнные, народные и духовые инструменты, занимаются живописью.

В процессе ремонта заменили все коммуникации, модернизировали отопление, усилили электроснабжение, обновили фасад и кровлю, отремонтировали внутренние помещения. Прилегающую территорию благоустроили, высадили газон.




