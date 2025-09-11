В Котельниках откроют воспитательно-образовательный комплекс на 2,5 тыс. мест

11 сентября 2025, 17:43

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В 2026 году в Котельниках начнут работу воспитательно-образовательный комплекс на 2,5 тыс. мест и детский сад. Об этом глава городского округа Михаил Соболев рассказал в ходе рабочей встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.







«Вы уже почти год работаете в очень плотно населённом городском округе, расположенном близко к столице. Наша первая и главная задача – обеспечить безопасность и комфорт, в том числе во всём, что связано с нестационарной торговлей. В округе работают государственные программы строительства школ, поликлиник и так далее. Продолжаем сопровождать всё, что связано с благоустройством, опираясь на запросы людей. У нас каждая территория особенная, имеет свои сложности. Рассчитываю, что мы справимся со всеми вызовами. Это касается и подготовки к зиме, и запуска нового учебного комплекса – всего, от чего зависит качество жизни», – обратился к главе губернатор.

А. Воробьёв и М. Соболев (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)



«Через год запускаем воспитательно-образовательный комплекс на 2450 человек. Введём его 1 сентября. Это очень важный объект, в микрорайоне – порядка 15 многоквартирных домов», – отметил глава муниципалитета.