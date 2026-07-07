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В Кемерове после длительного ремонта откроется Театр для детей и молодежи

Фото: iStock/scyther5

В Кемерове уже грядущей осенью планируется открыть Театр для детей и молодежи после ремонта, который длился год. Об этом рассказал глава Кемеровской области Илья Середюк.



По данным «Сiбдепо», на сегодняшний день рабочие уже обновляют фасад здания и вставляют окна. Внутри происходят отделочные работы и ремонт сетей.

«Начали подготовку к обновлению сцены. Подготовлено основание для нового поворотного круга с компьютерной системой управления, которую в июле привезут из Москвы», — приводит издание слова Середюка.

Ремонтные работы завершат осенью текущего года. Тем временем идут ремонты в зданиях Дворцов культуры в Мысках и Междуреченске. Отмечается, что за последние годы уже привели в порядок несколько десятков школ искусств и музеев по всему региону.
Элина Позднякова

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