В Кемерове после длительного ремонта откроется Театр для детей и молодежи
В Кемерове уже грядущей осенью планируется открыть Театр для детей и молодежи после ремонта, который длился год. Об этом рассказал глава Кемеровской области Илья Середюк.
По данным «Сiбдепо», на сегодняшний день рабочие уже обновляют фасад здания и вставляют окна. Внутри происходят отделочные работы и ремонт сетей.
«Начали подготовку к обновлению сцены. Подготовлено основание для нового поворотного круга с компьютерной системой управления, которую в июле привезут из Москвы», — приводит издание слова Середюка.
Ремонтные работы завершат осенью текущего года. Тем временем идут ремонты в зданиях Дворцов культуры в Мысках и Междуреченске. Отмечается, что за последние годы уже привели в порядок несколько десятков школ искусств и музеев по всему региону.