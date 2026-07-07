В Кемерове после длительного ремонта откроется Театр для детей и молодежи

07 июля 2026, 11:35

Фото: iStock/scyther5

В Кемерове уже грядущей осенью планируется открыть Театр для детей и молодежи после ремонта, который длился год. Об этом рассказал глава Кемеровской области Илья Середюк.





По данным «Сiбдепо», на сегодняшний день рабочие уже обновляют фасад здания и вставляют окна. Внутри происходят отделочные работы и ремонт сетей.





«Начали подготовку к обновлению сцены. Подготовлено основание для нового поворотного круга с компьютерной системой управления, которую в июле привезут из Москвы», — приводит издание слова Середюка.