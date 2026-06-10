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В Королёве капитально отремонтируют школу-интернат

оригинал Фото: медиасток.рф

Школу-интернат, расположенную по адресу: город Королёв, микрорайон Первомайский, улица Горького, дом №16, планируют капитально отремонтировать. Подрядчика определят по итогам открытых электронных торгов. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.



Извещение о проведении торгов разместили в Единой информационной системе в сфере закупок.

«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, капитально отремонтировать здание общей площадью более 1 900 квадратных метров и поставить туда необходимое оборудование», — говорится в сообщении.
Завершить работы планируется в 2027 году.

Начальная цена лота составляет 275 миллионов 920 тысяч 760 рублей. Заявки принимаются до 24 июня.
Лев Каштанов

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