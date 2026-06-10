В Королёве капитально отремонтируют школу-интернат

10 июня 2026, 15:50

оригинал Фото: медиасток.рф

Школу-интернат, расположенную по адресу: город Королёв, микрорайон Первомайский, улица Горького, дом №16, планируют капитально отремонтировать. Подрядчика определят по итогам открытых электронных торгов. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.





Извещение о проведении торгов разместили в Единой информационной системе в сфере закупок.





«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, капитально отремонтировать здание общей площадью более 1 900 квадратных метров и поставить туда необходимое оборудование», — говорится в сообщении.