В Пушкине капитально отремонтируют гимназию «Тарасовка»

10 июня 2026, 18:14

оригинал Фото: медиасток.рф

Здание гимназии «Тарасовка» в Пушкине планируют капитально отремонтировать. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.





Извещение о проведении аукциона разместили в Единой информационной системе в сфере закупок.





«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и капитально отремонтировать гимназию общей площадью более 1 800 квадратных метров, расположенную по адресу: Пушкино, микрорайон Звягино, Советская улица, дом №25а. В контакт входит также поставка всего необходимого оборудования», — говорится в сообщении.