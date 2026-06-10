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В Пушкине капитально отремонтируют гимназию «Тарасовка»

оригинал Фото: медиасток.рф

Здание гимназии «Тарасовка» в Пушкине планируют капитально отремонтировать. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.



Извещение о проведении аукциона разместили в Единой информационной системе в сфере закупок.

«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и капитально отремонтировать гимназию общей площадью более 1 800 квадратных метров, расположенную по адресу: Пушкино, микрорайон Звягино, Советская улица, дом №25а. В контакт входит также поставка всего необходимого оборудования», — говорится в сообщении.
Завершить работы нужно в 2027 году.

Начальная цена лота составляет 263 миллиона 42 тысячи 587 рублей 34 копейки. Заявки принимаются до 24 июня.
Лев Каштанов

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