В Пушкине капитально отремонтируют гимназию «Тарасовка»
Здание гимназии «Тарасовка» в Пушкине планируют капитально отремонтировать. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Извещение о проведении аукциона разместили в Единой информационной системе в сфере закупок.
«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и капитально отремонтировать гимназию общей площадью более 1 800 квадратных метров, расположенную по адресу: Пушкино, микрорайон Звягино, Советская улица, дом №25а. В контакт входит также поставка всего необходимого оборудования», — говорится в сообщении.Завершить работы нужно в 2027 году.
Начальная цена лота составляет 263 миллиона 42 тысячи 587 рублей 34 копейки. Заявки принимаются до 24 июня.