В Кемерове после пожара открыли ТРЦ «Лапландия»

28 ноября 2025, 11:03

Фото: iStock/Mumemories

В Кемерове после серьёзного пожара, который произошёл 20 августа, открылся ТРЦ «Лапландия».





По данным VSE42.Ru, торговый центр возобновил работу в пятницу, 28 ноября. С самого утра парковка уже была занята большим количеством автомобилей.





«Многие магазины возобновили работу одновременно с открытием "Лапландии", но не все», — говорится в материале.

«На месте пожара провели масштабный ремонт: заменили стёкла, покрасили стены, поставили новые плиты снаружи. Ремонт всё ещё не закончен», — говорится в материале.