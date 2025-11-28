В Кемерове после пожара открыли ТРЦ «Лапландия»
В Кемерове после серьёзного пожара, который произошёл 20 августа, открылся ТРЦ «Лапландия».
По данным VSE42.Ru, торговый центр возобновил работу в пятницу, 28 ноября. С самого утра парковка уже была занята большим количеством автомобилей.
«Многие магазины возобновили работу одновременно с открытием "Лапландии", но не все», — говорится в материале.
При этом корреспондент «Сiбдепо» сообщил, что в ТРЦ работают ещё не все эскалаторы и автоматические раздвижные двери.
«На месте пожара провели масштабный ремонт: заменили стёкла, покрасили стены, поставили новые плиты снаружи. Ремонт всё ещё не закончен», — говорится в материале.
Отмечается, что внутри здания пока находится спецоборудование и работают специалисты.