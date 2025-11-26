В Кузбассе будут штрафовать за брошенные самокаты
В Кемеровской области начнут штрафовать за оставленные в общественных местах самокаты, которые мешают пешеходам.
26 ноября состоится Парламента Кузбасса официально одобрил инициативу Новокузнецкого горсовета, который предложил ввести наказание за брошенные средства индивидуальной мобильности.
«Депутаты Новокузнецка предлагают установить в Кузбассе ответственность за нарушение требований к размещению средств индивидуальной мобильности (самокатов) на территориях общего пользования», — пишет VSE42.RU.
По данным «Сiбдепо», штраф в размере 2000 рублей придётся заплатить тем, кто оставил самокат не на специально предусмотренной для этого стоянке. При повторном нарушении сумма составит 5000 рублей.
«Для компаний, которые предоставляют самокаты в аренду, суммы вырастают до 100 тысяч рублей. Закон также ужесточает контроль и для тех, кто отвечает за поддержание порядка на городских территориях», — говорится в материале.
Уточняется, что штраф для должностных лиц при отсутствии уборки самокатов с тротуаров составит 20 тысяч рублей и 40 тысяч рублей за повторное нарушение.