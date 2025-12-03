Новогодняя почта открылась в Химках
В Химках открылась новогодняя почта. Об этом сообщила окружная администрация.
Теперь посетители пяти городских парков могут рассказать Деду Морозу о своих мечтах и попросить подарок. До 31 декабря все письма отправятся в официальную резиденцию зимнего волшебника в Великом Устюге. Почтовые ящики находятся:
- в парке «Дубки» — возле творческой мастерской
- в парке Толстого — в выставочным комплексе «Артишок»
- в парке Величко — возле сцены
- в парке «Подрезково» — возле пункта охраны
- В парке «Экоберег» — возле детской площадки со стороны Совхозной улицы