Новогодняя почта открылась в Химках

03 декабря 2025, 19:46

оригинал Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

В Химках открылась новогодняя почта. Об этом сообщила окружная администрация.





Теперь посетители пяти городских парков могут рассказать Деду Морозу о своих мечтах и попросить подарок. До 31 декабря все письма отправятся в официальную резиденцию зимнего волшебника в Великом Устюге. Почтовые ящики находятся:



в парке «Дубки» — возле творческой мастерской

в парке Толстого — в выставочным комплексе «Артишок»

в парке Величко — возле сцены

в парке «Подрезково» — возле пункта охраны

В парке «Экоберег» — возле детской площадки со стороны Совхозной улицы