Достижения.рф

Новогодняя почта открылась в Химках

оригинал Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

В Химках открылась новогодняя почта. Об этом сообщила окружная администрация.



Теперь посетители пяти городских парков могут рассказать Деду Морозу о своих мечтах и попросить подарок. До 31 декабря все письма отправятся в официальную резиденцию зимнего волшебника в Великом Устюге. Почтовые ящики находятся:

  • в парке «Дубки» — возле творческой мастерской
  • в парке Толстого — в выставочным комплексе «Артишок»
  • в парке Величко — возле сцены
  • в парке «Подрезково» — возле пункта охраны
  • В парке «Экоберег» — возле детской площадки со стороны Совхозной улицы
Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
Кроме того, в картинной галерее имени С. Н. Горшина появился почтовый ящик для отправки открыток близким и родным в любой город страны. Новогодние акции проходят в Химках в рамках проекта «Зима в Подмосковье».
Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0