В Кемерове приступили к завершающему этапу ремонта Кузбасского моста
В Кемерове подрядчики приступают к завершающему этапу ремонта Кузбасского моста. Об этом рассказал глава города Дмитрий Анисимов. План предстоящих работ уже обсудили на установочном совещании.
По данным VSE42.RU, в этом году основное внимание уделят подмостовому пространству. Строителям предстоит восстановить конус моста, а также смонтировать современную архитектурную подсветку.
«Значительных ограничений автомобильного движения не планируется. Возможно, мы будем временно занимать крайние полосы при выполнении работ в подмостовом пространстве», — уточнил Анисимов.
В 2025 году на Кузбасском мосту провели работы на верхней части, сделали подходы и открыли движение по всем шести полосам, пишет «Сiбдепо». Отмечается, что работы начнутся в мае. В рамках ремонта также планируют доделать системы водоотведения и озеленить территорию.
Анисимов призвал водителей быть внимательными, проезжая мост, и соблюдать скоростные ограничения.