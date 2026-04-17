В Кемерове приступили к завершающему этапу ремонта Кузбасского моста

17 апреля 2026, 12:59

В Кемерове подрядчики приступают к завершающему этапу ремонта Кузбасского моста. Об этом рассказал глава города Дмитрий Анисимов. План предстоящих работ уже обсудили на установочном совещании.





По данным VSE42.RU, в этом году основное внимание уделят подмостовому пространству. Строителям предстоит восстановить конус моста, а также смонтировать современную архитектурную подсветку.





«Значительных ограничений автомобильного движения не планируется. Возможно, мы будем временно занимать крайние полосы при выполнении работ в подмостовом пространстве», — уточнил Анисимов.