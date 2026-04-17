Достижения.рф

В Кемерове приступили к завершающему этапу ремонта Кузбасского моста

Фото: iStock/Ukususha

В Кемерове подрядчики приступают к завершающему этапу ремонта Кузбасского моста. Об этом рассказал глава города Дмитрий Анисимов. План предстоящих работ уже обсудили на установочном совещании.



По данным VSE42.RU, в этом году основное внимание уделят подмостовому пространству. Строителям предстоит восстановить конус моста, а также смонтировать современную архитектурную подсветку.

«Значительных ограничений автомобильного движения не планируется. Возможно, мы будем временно занимать крайние полосы при выполнении работ в подмостовом пространстве», — уточнил Анисимов.

В 2025 году на Кузбасском мосту провели работы на верхней части, сделали подходы и открыли движение по всем шести полосам, пишет «Сiбдепо». Отмечается, что работы начнутся в мае. В рамках ремонта также планируют доделать системы водоотведения и озеленить территорию.

Анисимов призвал водителей быть внимательными, проезжая мост, и соблюдать скоростные ограничения.
Элина Позднякова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0