В округе Воскресенск из-за подтопления перекрыли участок дороги
На автодороге, связывающей деревни Исаково и Маришкино округа Воскресенск, произошло подтопление. В связи с этим движение на участке временно перекрыли, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Сотрудники ГИБДД выставили у участка информационные баннеры и боновые заграждения. Кроме того, организовано круглосуточное дежурство.
«Объехать перекрытую дорогу можно через село Барановское. Водителей просят учитывать это при планировании поездок», — говорится в сообщении.В администрации округа добавили, что маршруты рейсовых автобусов тоже временно меняются. Перекрытие будет действовать до решения проблемы с подтоплением.
Ранее сообщалось, что в Озёрах после закрытия моста из-за паводка запустили теплоход для переправы.