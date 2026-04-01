В округе Воскресенск из-за подтопления перекрыли участок дороги

01 апреля 2026, 09:06

На автодороге, связывающей деревни Исаково и Маришкино округа Воскресенск, произошло подтопление. В связи с этим движение на участке временно перекрыли, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Сотрудники ГИБДД выставили у участка информационные баннеры и боновые заграждения. Кроме того, организовано круглосуточное дежурство.





«Объехать перекрытую дорогу можно через село Барановское. Водителей просят учитывать это при планировании поездок», — говорится в сообщении.