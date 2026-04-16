В Сергиевом Посаде ищут подрядчика на ремонт участка дороги с мостом

16 апреля 2026, 17:41

оригинал Фото: istockphoto.com/Anna Zelena

Участок автодороги от Большого Московского кольца до въезда в село Слотино Сергиево-Посадского округа планируют капитально отремонтировать. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.





Извещение о проведении торгов опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и провести капитальный ремонт дороги, включая мост длиной 82,8 метра», — говорится в сообщении.