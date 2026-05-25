В Кемерове продолжается голосование за объекты благоустройства на 2027 год. Горожане выбирают из 21 варианта, но лидеры уже обозначились.
13 объектов, которые получат наибольшее количество голосов, будут отремонтированы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Голосование продлится до 12 июня, передает VSE42.RU.
В настоящий момент тройку лидеров составляют следующие объекты:
- Парк «Антошка» (в рамках второго этапа благоустройства) — это излюбленное место для прогулок горожан, которое значительно опережает другие объекты.
- Пешеходный тротуар, расположенный в районе школы №45 (от улицы Ленина, 126а до улицы Октябрьского, 71а).
- Пешеходный тротуар на улице Двужильного (от дома 7 до Молодёжного).
