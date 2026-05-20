В крупнейшей поликлинике Кузбасса впервые сделали капремонт
В поликлинике №2 Прокопьевска Кемеровской области завершили первый за 36 лет капитальный ремонт. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.
Как пишет «Сiбдепо», ранее в медучреждении проводили только косметические ремонты. На этот раз здесь полностью заменили кровлю и все инженерные коммуникации. Кроме того, в здании установили современные лифты, новые окна и двери.
«Это поможет создать удобные условия для врачей и пациентов», — уверен Середюк.
На сегодняшний день в поликлинике работают 33 врача и 138 специалистов среднего медперсонала, уточняет VSE42.RU. Отмечается, что в следующем году в команде добавится еще четыре специалиста: хирург, офтальмолог, профпатолог и невролог. Сейчас они заканчивают целевое обучение. С их приездом штат будет полностью укомплектован.
По данным издания, в регионе развитие первичного звена здравоохранения остается приоритетным направлением. В текущем году должно завершиться строительство поликлиник в Белове и Киселевске. При этом в отдаленных районах откроют шесть новых фельдшерско-акушерских пунктов.