В крупнейшей поликлинике Кузбасса впервые сделали капремонт

20 мая 2026, 11:11

Фото: iStock/demaerre

В поликлинике №2 Прокопьевска Кемеровской области завершили первый за 36 лет капитальный ремонт. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.





Как пишет «Сiбдепо», ранее в медучреждении проводили только косметические ремонты. На этот раз здесь полностью заменили кровлю и все инженерные коммуникации. Кроме того, в здании установили современные лифты, новые окна и двери.





«Это поможет создать удобные условия для врачей и пациентов», — уверен Середюк.