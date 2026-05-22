В Кузбассе учеников перевели на «дистант» из-за отсутствия отопления в школах
В Юрге Кемеровской области 14 школ перешли на дистанционное обучение из-за отсутствия отопления. Об этом сообщили в Министерстве образования Кузбасса.
По данным «Сiбдепо», всего на дистанционное обучение из-за холодов отправили 9130 учеников. При этом отмечается, что детские сады города продолжают работать в обычном режиме.
22 мая в Юрге столбики термометров днем показывают +4 °С, ночью там похолодает до -1 °С. Однако уже на следующей неделе ожидается стремительное потепление до +30 °С.
Ранее губернатор Кузбасса Илья Середюк распорядился вернуть отопление в дома и соцучреждения во всех городах региона. Однако глава Юрги Алексей Фомин сообщил, что подачу отопления в этом сезоне восстановить уже невозможно из-за работ, которые проводятся в рамках подготовки сетей к предстоящему отопительному сезону.
