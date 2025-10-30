В диагностический центр Кемерова закупили тренажёры для реабилитации пациентов
В кемеровский Диагностический центр имени Колпинского приобрели 20 тренажеров для реабилитации пациентов. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на губернатора Кузбасса Илья Середюк.
Отмечается, что в медучреждении появятся новые тренажёры для разработки верхних и нижних конечностей, стабилометрический комплекс для восстановления координации и коррекции осанки, а также оборудование для восстановления речи и глотания.
Некоторые образцы показывают на экране результаты реабилитации, что повышает мотивацию пациентов к восстановлению.
«С такой техникой пациенты, перенесшие инсульт, травмы и операции, смогут быстрее вернуться к полноценной жизни», — приводит издание слова Середюка.
Тем временем более 90 тысяч человек с начала 2025 года прошли реабилитацию в Подмосковье. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального министерства здравоохранения пишет Агентство городских новостей «Москва».
«Реабилитация играет ключевую роль в восстановлении пациента после болезни. Мы проводим масштабную работу по повышению доступности и качества этой помощи. В частности, продолжаем оснащать больницы и поликлиники современным реабилитационным оборудованием», — рассказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Реабилитацию в Подмосковье проводят бесплатно по полису ОМС. Для этого необходимо получить направление у лечащего врача.