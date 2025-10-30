В диагностический центр Кемерова закупили тренажёры для реабилитации пациентов

30 октября 2025, 13:06

Фото: iStock/gorodenkoff

В кемеровский Диагностический центр имени Колпинского приобрели 20 тренажеров для реабилитации пациентов. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на губернатора Кузбасса Илья Середюк.





Отмечается, что в медучреждении появятся новые тренажёры для разработки верхних и нижних конечностей, стабилометрический комплекс для восстановления координации и коррекции осанки, а также оборудование для восстановления речи и глотания.



Некоторые образцы показывают на экране результаты реабилитации, что повышает мотивацию пациентов к восстановлению.





«С такой техникой пациенты, перенесшие инсульт, травмы и операции, смогут быстрее вернуться к полноценной жизни», — приводит издание слова Середюка.

«Реабилитация играет ключевую роль в восстановлении пациента после болезни. Мы проводим масштабную работу по повышению доступности и качества этой помощи. В частности, продолжаем оснащать больницы и поликлиники современным реабилитационным оборудованием», — рассказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.