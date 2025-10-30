Глава Раменского Малышев проверил готовность дорожной службы округа к зиме

30 октября 2025, 17:47

Видео: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Готовность Раменского дорожно-строительного управления к зимнему сезону проверил глава округа Эдуард Малышев. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Общая протяжённость автодорог в Раменском округе составляет более 2,4 тыс. километров. В распоряжении местного ДРСУ, включая ресурсы субподрядчик, есть более 170 единиц дорожной техники. На предприятии работают около 200 человек.





«В округе уже закупили 21 тысячу тонн пескосоляная смеси для обработки проезжей части дорог и тротуаров. Этот объём составляет 56% от общей плановой потребности. Закупка необходимых материалов продолжается. Кроме того, в ближайшее время завершится переоборудование спецтехники для зимних работ», — говорится в сообщении.