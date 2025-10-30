В Зарайске стартовала подготовка к строительству котельной
Котельную мощностью 23,3 МВт построят в Зарайске, подготовительные работы уже начались. Об этом сообщает пресс-служба муниципального округа.
Новая котельная обеспечит теплом и горячей водой 41 многоквартирный дом, где проживают более трёх тысяч семей, а также 24 учреждения, включая детские сады, школы и больницы.
«В настоящая время специальная техника расчищает площадку на месте строительства. Ввести объект в эксплуатацию планируют в 2026 году», — говорится в сообщении.Глава округа Виктор Петрущенко отметил, что за последние несколько лет в Зарайске в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» построили 16 блочно-модульных котельных. Ведётся также возведение отопительной станции в районе Беспятово.