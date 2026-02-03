Гости «Масленицы в Муранове» погрузятся в народные традиции

03 февраля 2026, 14:00

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В музее-заповеднике «Усадьба Мураново» 21 и 22 февраля состоится 22-й ежегодный фестиваль «Масленица в Муранове». Он станет отличным поводом для знакомства с русскими традициями, пообещали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.