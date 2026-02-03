Гости «Масленицы в Муранове» погрузятся в народные традиции
В музее-заповеднике «Усадьба Мураново» 21 и 22 февраля состоится 22-й ежегодный фестиваль «Масленица в Муранове». Он станет отличным поводом для знакомства с русскими традициями, пообещали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Перед гостями выступят фольклорный ансамбль «Веснянка», исполнитель народных песен Олег Щукин, творческое объединение «Поём и пляшем» и многие другие.
Участников также ждут игровая анимационная программа от Анастасии Резунтаевой, тематическая экскурсия «Духовная жизнь Муранова», кукольная сказка для самых маленьких, уникальный спектакль «Белые сны» театра «Пластилиновый дождь».
Помимо этого, подготовлены специальная программа «Чаепитие с потомком» в уютной атмосфере Главного усадебного дома, угощение блинами и сжигание чучела.
Узнать подробности и купить билеты можно по ссылке.
