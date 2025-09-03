В Подмосковье в годовщину бесланской трагедии почтили память жертв терроризма

03 сентября 2025, 18:26

оригинал Фото: пресс-служба отделения «Единой России» МО

В Московской области в День солидарности в борьбе с терроризмом прошли памятные мероприятия, посвящённые 21-й годовщине трагедии в Беслане. В них приняли участие жители региона, представители «Единой России», депутаты и активисты, сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.







«Беслан – это и боль, которая навсегда останется в сердце каждого россиянина, и символ стойкости народа. Мы обязаны хранить память о жертвах и передавать её новым поколениям, чтобы подобное никогда не повторилось. Пока мы едины, никакая угроза не сможет сломить Россию», – сказала руководитель «Молодой Гвардии» Московской области Диана Алумянц.

Фото: пресс-служба отделения «Единой России» МО



«Эмоции, переполняющие нас при воспоминании об этой трагедии. Этот день скорби объединяет всю страну в едином порыве соболезнования и солидарности. Мы вспоминаем каждого, чья жизнь оборвалась в стенах захваченной школы, кто отдал жизнь, защищая детей, кто до последнего вздоха верил в спасение», – сказал Голубков.

Фото: пресс-служба отделения «Единой России» МО



«Общее число жертв бесланской трегедии превысило 330 человек, среди которых – 186 дети. Более 800 людей получили ранения. Тот страшный день навсегда останется в нашей памяти, как и герои, отдавшие жизни ради спасения заложников», – подчеркнула Купецкая.