В Подмосковье в годовщину бесланской трагедии почтили память жертв терроризма
В Московской области в День солидарности в борьбе с терроризмом прошли памятные мероприятия, посвящённые 21-й годовщине трагедии в Беслане. В них приняли участие жители региона, представители «Единой России», депутаты и активисты, сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.
«Беслан – это и боль, которая навсегда останется в сердце каждого россиянина, и символ стойкости народа. Мы обязаны хранить память о жертвах и передавать её новым поколениям, чтобы подобное никогда не повторилось. Пока мы едины, никакая угроза не сможет сломить Россию», – сказала руководитель «Молодой Гвардии» Московской области Диана Алумянц.На Соборной площади во Власихе состоялась акция «Память». На неё собрались депутаты Мособлдумы Лариса Лазутина и Дмитрий Голубков, глава округа Герман Потапчук, депутаты муниципального Совета, школьники, члены антитеррористической комиссии.
«Эмоции, переполняющие нас при воспоминании об этой трагедии. Этот день скорби объединяет всю страну в едином порыве соболезнования и солидарности. Мы вспоминаем каждого, чья жизнь оборвалась в стенах захваченной школы, кто отдал жизнь, защищая детей, кто до последнего вздоха верил в спасение», – сказал Голубков.
К мемориалу в Жуковском активисты «Молодой Гвардии» и жители округа возложили цветы и принесли белых бумажных журавликов. Там покоятся сотрудники отряда «Центроспас» Валерий Замараев и Дмитрий Кормилин, погибшие при спасении заложников.
В Инженерной школе Дмитровсого городского округа прошёл урок памяти. Детям рассказали о событиях тех дней, о мужестве спасателей и силовиков. Затем школьники вместе с молодогвардейцами и депутатами сделали бумажных журавликов и украсили ими «Деревья памяти» во дворе школы.
В Мытищах у мемориального комплекса «Вечный огонь» прошёл митинг памяти с участием секретаря местного отделения «Единой России», главы округа Юлии Купецкой, председателя Совета депутатов Андрея Гореликова, муниципальных депутатов, активистов МГЕР и жителей.
«Общее число жертв бесланской трегедии превысило 330 человек, среди которых – 186 дети. Более 800 людей получили ранения. Тот страшный день навсегда останется в нашей памяти, как и герои, отдавшие жизни ради спасения заложников», – подчеркнула Купецкая.
В городском округе Серебряные Пруды состоялось возложение цветов с участием партийцев, депутатов, представителей Ассоциации ветеранов СВО и общественных объединений.
Захват заложников в школе № 1 города Беслана стал одним из самых жестоких терактов в истории. Каждый год в этот день по всей стране проходят мероприятия памяти погибших.