В Кемерове резко вырос спрос на отпугиватели медведей
Жители Кемерова массово скупают специальные отпугиватели медведей. Об этом рассказали в одном из охотничьих магазинов.
По данным VSE42.RU, профильные магазины не успевают пополнять запасы соответствующих товаров, на данный момент всё раскупили. Продавец рассказал, что были звуковые отпугиватели «Горны», а также стреляющие — патроны, которые дают яркую вспышку, как от ружья.
«Заказываем регулярно и постоянно, но транспортная не успевает привозить. Раньше этот товар был не таким востребованным среди покупателей. Особый ажиотаж вокруг отпугивателей начался только два месяца назад», — добавили в магазине.
Тем временем женщина-полицейский ликвидировала в Кемеровской области двух медведей, которые представляли опасность для людей. Об этом пишет «Сiбдепо» со ссылкой на Управление МВД России.
Отмечается, что в дежурную часть обратились жители поселка Кузедеево с сообщением о медведе. На место оперативно прибыла старший участковый уполномоченный полиции. Там она оценила обстановку и предприняла необходимые действия.
«В соответствии с Федеральным законом "О полиции", старший лейтенант полиции применила огнестрельное оружие, в результате чего медведь был обезврежен», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Отмечается, что эта же женщина также ликвидировала дикого зверя в посёлке Кандалеп. Там, по данным издания, хищник пытался проникнуть в загон с курами.