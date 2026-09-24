В Кемерове резко вырос спрос на отпугиватели медведей

24 сентября 2026, 16:02

Фото: iStock/DrDjJanek

Жители Кемерова массово скупают специальные отпугиватели медведей. Об этом рассказали в одном из охотничьих магазинов.





По данным VSE42.RU, профильные магазины не успевают пополнять запасы соответствующих товаров, на данный момент всё раскупили. Продавец рассказал, что были звуковые отпугиватели «Горны», а также стреляющие — патроны, которые дают яркую вспышку, как от ружья.





«Заказываем регулярно и постоянно, но транспортная не успевает привозить. Раньше этот товар был не таким востребованным среди покупателей. Особый ажиотаж вокруг отпугивателей начался только два месяца назад», — добавили в магазине.

«В соответствии с Федеральным законом "О полиции", старший лейтенант полиции применила огнестрельное оружие, в результате чего медведь был обезврежен», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.