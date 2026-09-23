Медведь задрал сторожа на автостоянке в Красноярском крае
Медведь загрыз сторожа на автостоянке в Енисейском муниципальном округе Красноярского края. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Инцидент случился на территории Епшинского участкового лесничества недалеко от деревни Потапово. Погибшему было 39 лет. Он работал лесозаготовителем и охранял технику на стоянке грузового транспорта. Предварительно, хищник набросился на сторожа в ночное время 23 сентября.
Мужчина скончался от травм на месте происшествия. В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают точные обстоятельства его гибели, подчеркнули в пресс-службе регионального главка СК РФ.
По информации местных властей, обстановка с выходом медведей к людям в округе остается крайне напряженной. Только за сентябрь в районе ликвидировали 73 хищника, а сообщения о встречах с ними поступают ежедневно. Из-за угрозы для населения ввели режим повышенной готовности. Жителям советуют не выходить на улицу в темное время суток и не посещать леса.
Ранее стало известно, что в Курильске заметили медведя. Косолапый бродил в районе кафе «Восточная кухня» на улице Евдокимова, очевидцы сделали фото.
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