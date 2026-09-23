Медведь задрал сторожа на автостоянке в Красноярском крае

23 сентября 2026, 06:45

SHOT: Медведь загрыз 39-летнего сторожа на автостоянке в Красноярском крае

Фото: iStock/seread

Медведь загрыз сторожа на автостоянке в Енисейском муниципальном округе Красноярского края. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.