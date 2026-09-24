Зоолог объяснил рост конфликтов людей с медведями в России
Зоолог и охотовед Михаил Кречмар связал участившиеся нападения медведей на людей с ростом популяции и утратой осторожности у хищников. По его оценке, звери всё реже воспринимают человека как угрозу.
В беседе с NEWS.ru эксперт сообщил, что с начала 2000-х годов численность бурых медведей заметно увеличилась. При этом охотники в среднем не используют около 73% разрешений на добычу животных. Мясо медведя не пользуется спросом, а шкура почти не имеет рыночной ценности, пояснил Кречмар.
Специалист отметил, что зверь теряет приобретённую настороженность гораздо быстрее, чем формирует её на генетическом уровне. Для закрепления врождённого страха перед человеком потребуются многие тысячи лет.
Ситуацию усугубляет нехватка корма в ряде сибирских регионов. В местах, где растёт кедр, фиксируют слабый урожай шишек и орехов — основы рациона бурого медведя. В поисках пищи животные чаще выходят к дорогам, посёлкам и дачным участкам.
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