Зоолог объяснил рост конфликтов людей с медведями в России

24 сентября 2026, 15:45

Зоолог Кречмар: отсутствие страха перед людьми стало причиной нападения медведей

Фото: iStock/Warren A Metcalf

Зоолог и охотовед Михаил Кречмар связал участившиеся нападения медведей на людей с ростом популяции и утратой осторожности у хищников. По его оценке, звери всё реже воспринимают человека как угрозу.