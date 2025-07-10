В Кемерове состоится чемпионат и первенство России по мотокроссу
В предстоящие выходные, 12 и 13 июля, в Кемерове пройдет чемпионат и первенство России по мотокроссу, из-за чего введут временные ограничения на движение автомобилей. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на администрацию города.
Отмечается, что мероприятие проведут в районе горнолыжного комплекса «Люскус». Участники поборются за победу в разных классах.
«Соревнования начнутся в пятницу с тренировок и квалификации, а в субботу пройдут решающие заезды. Финальные гонки стартуют в 9 утра, а уже к вечеру станет ясно, кто поднимется на пьедестал», — говорится в статье.
Из-за чемпионата будет изменено движение на улице Ноябрьская. С 7:00 утра 12 июля до 18:00 вечера 13 июля будет запрещена парковка, а скорость движения ограничат до 40 км/ч.
Тем временем в Москве с 12 по 14 июля будет ограничено движение транспорта в районе Университетской площади из-за фестиваля «Ретрорейс», приуроченного ко Дню московского транспорта. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на сайт мэра Москвы.
Гости мероприятия смогут посетить выставку машин, концерты и различные лекции. Также будет работать фудкорт.
«С 0:01 12 июля до 10:00 14 июля нельзя будет проехать по участку Университетской площади от пересечения с ул. Косыгина до пересечения с Университетским проспектом», — отметили в ведомстве..
Подробнее об ограничении движения можно узнать на сайте Центра организации дорожного движения.