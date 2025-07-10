В Кемерове состоится чемпионат и первенство России по мотокроссу

10 июля 2025, 11:39

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В предстоящие выходные, 12 и 13 июля, в Кемерове пройдет чемпионат и первенство России по мотокроссу, из-за чего введут временные ограничения на движение автомобилей. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на администрацию города.





Отмечается, что мероприятие проведут в районе горнолыжного комплекса «Люскус». Участники поборются за победу в разных классах.





«Соревнования начнутся в пятницу с тренировок и квалификации, а в субботу пройдут решающие заезды. Финальные гонки стартуют в 9 утра, а уже к вечеру станет ясно, кто поднимется на пьедестал», — говорится в статье.

«С 0:01 12 июля до 10:00 14 июля нельзя будет проехать по участку Университетской площади от пересечения с ул. Косыгина до пересечения с Университетским проспектом», — отметили в ведомстве..