В раменском посёлке Гжелка отпразднуют День рыбака

09 июля 2025, 15:32

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Праздник в честь Дня рыбака проведут 12 июля на центральном нагульном пруду в посёлке Гжелка Раменского муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





На берегах пруда соберутся рыбаки из Раменского округа, Люберец, Малаховки, других подмосковных муниципалитетов и из Москвы.





«Гости будут соревноваться, кроме того, для них проведут мастер-классы. Частью праздника станет также концертная программа, на котором выступят творческих коллективов, которые сейчас репетируют в Центре культурного развития «Гармония», — говорится в сообщении.