В раменском посёлке Гжелка отпразднуют День рыбака
Праздник в честь Дня рыбака проведут 12 июля на центральном нагульном пруду в посёлке Гжелка Раменского муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
На берегах пруда соберутся рыбаки из Раменского округа, Люберец, Малаховки, других подмосковных муниципалитетов и из Москвы.
«Гости будут соревноваться, кроме того, для них проведут мастер-классы. Частью праздника станет также концертная программа, на котором выступят творческих коллективов, которые сейчас репетируют в Центре культурного развития «Гармония», — говорится в сообщении.Праздник начнётся в 16:00 на территории нагульного пруда №1 компании «Гжелка».
Ранее сообщалось, что члены клуба «Активное долголетие» посадили цветы на клумбе во дворе одного из домов в Раменском.