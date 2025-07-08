На юге Подмосковья реализуют масштабную программу модернизации теплоснабжения

08 июля 2025, 19:16

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

В городском округе Ступино на юге Московской области в этом году проведут 19 мероприятий по повышению энергоэффективности и надёжности систем теплоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минэнерго.





В регионе продолжается реализация крупнейшей в России программы модернизации теплоснабжения. Специалисты строят, ремонтируют и реконструируют котельные, центральные тепловые пункты, теплосети и другие объекты. Активные работы проводятся на юге Подмосковья.



Как напомнили в министерстве, одно из нововведений года – проектный подход к мероприятиям по теплу. Каждый объект рассматривают как отдельный проект со своими задачами, сроками и ответственными лицами. Контролируют реализацию мероприятий 10 проектных команд. Они разбиты по направлениям – «Север», «Юг», «Запад» и «Восток» региона.

«Все работы, которые мы проводим, важны для того, чтобы жители Подмосковья были обеспечены надёжным теплом и горячей водой. Наша цель – резко сократить износ коммунальной инфраструктуры и вывести систему теплоснабжения на новый уровень», – пояснил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.