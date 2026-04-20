В Кемерове состоится фестиваль «Небофест»
В Кемерове 16 августа на аэродроме «Кемерово-Северный» состоится фестиваль парашютного спорта «Небофест». Об этом сообщили организаторы мероприятия.
По данным «Сiбдепо», «Небофест» является мультиформатным и мультиспортивным фестивалем, основной изюминкой которого является парашютный спорт. В этом году мероприятие состоится уже в седьмой раз.
«Гости увидят прыжки лучших спортсменов страны, смогут сами попробовать уложить парашют или полетать в очках виртуальной реальности», — говорится в материале.
Также на площадке развернут зоны с 40 видами спорта, мастер-классами, детскими активностями. Посетители также смогут перекусить на фудкорте. Артистов объявят позже.