«Мураново» приглашает на фестиваль усадебной культуры «Талица»

17 апреля 2026, 15:00

оригинал Фото: музей-заповедник «Усадьба «Мураново»

В музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» 25 апреля пройдёт фестиваль усадебной культуры «Талица». Его приурочат ко Дню подмосковной усадьбы, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Программа начнётся с исторического маршрута от станции Ашукинская до усадьбы. Гостей познакомят с историей посёлка и некоторыми местными названиями, историческими и дачными улицами. В конце маршрута с высоты мурановских холмов откроется захватывающий вид на усадьбу.



«В рамках фестиваля состоится обзорная экскурсия по территории усадебного парка. Посетители услышат истории мурановских семейств. Они смогут пройти «тропой художника», на которой под открытым небом современные живописцы встанут с мольбертами на те места, где полтора века назад писал главный летописец Муранова – Дмитрий Путята», – рассказали в министерстве.