В Кемерове состоится праздник-пикник труда и дружбы народов
В кемеровском музее-заповеднике «Красная Горка» 1 мая состоится масштабный праздник-пикник труда и дружбы народов. Приглашают всех желающих, говорится в сообщении администрации города.
По данным «Сiбдепо», мероприятие посвятят объединению поколений, культур и ремёсел в атмосфере созидания и творчества. Для гостей праздника подготовили ремесленные мастерские, музейный кинозал, а также тематическую фотозону «Назад в СССР».
«Представители разных народов России представят свои традиции, костюмы, музыку и обряды — от узбекских и таджикских до армянских, азербайджанских и казацких», — отметили в администрации Кемерова.
Там добавили, что профессиональные повара приготовят угощения для всех посетителей. Начало праздника запланировано на 12:00. Вход свободный.