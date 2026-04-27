В Кемерове состоится праздник-пикник труда и дружбы народов

27 апреля 2026, 16:06

В кемеровском музее-заповеднике «Красная Горка» 1 мая состоится масштабный праздник-пикник труда и дружбы народов. Приглашают всех желающих, говорится в сообщении администрации города.





По данным «Сiбдепо», мероприятие посвятят объединению поколений, культур и ремёсел в атмосфере созидания и творчества. Для гостей праздника подготовили ремесленные мастерские, музейный кинозал, а также тематическую фотозону «Назад в СССР».





«Представители разных народов России представят свои традиции, костюмы, музыку и обряды — от узбекских и таджикских до армянских, азербайджанских и казацких», — отметили в администрации Кемерова.