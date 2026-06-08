В Кемерове стартовали торжества, посвященные Дню России и Дню города

08 июня 2026, 15:44

Фото: iStock/howtogoto

В Кемерове начали проводить мероприятия, посвященные Дню России и Дню города. Основные празднества и салют состоятся 12 июня. Об этом рассказали в городской администрации.





По данным VSE42.RU, в учреждениях культуры, спорта и образования уже проводят различные активности для детей. А вечером в понедельник в районе Красная поляна запланировали концерт и игровую программу.





«В преддверии праздника состоится и чествование активистов благотворительности — конкурс "Благотворитель года", который отмечает в этом году 25-летний юбилей. Не обойдется и без крупных спортивных событий: одним из главных станет Первенство Кемерова по велосипедному спорту», — говорится в материале издания.

«На большой сцене выступят три кавер-группы, которые исполнят хиты разных лет. Финальным аккордом этого шумного марафона станет ослепительный салют, который начнется ровно в 23:00», — уточнили в мэрии.