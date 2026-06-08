В Кемерове стартовали торжества, посвященные Дню России и Дню города
В Кемерове начали проводить мероприятия, посвященные Дню России и Дню города. Основные празднества и салют состоятся 12 июня. Об этом рассказали в городской администрации.
По данным VSE42.RU, в учреждениях культуры, спорта и образования уже проводят различные активности для детей. А вечером в понедельник в районе Красная поляна запланировали концерт и игровую программу.
«В преддверии праздника состоится и чествование активистов благотворительности — конкурс "Благотворитель года", который отмечает в этом году 25-летний юбилей. Не обойдется и без крупных спортивных событий: одним из главных станет Первенство Кемерова по велосипедному спорту», — говорится в материале издания.
Уточняется, что на старт выйдут не только жители Кемерова, но и участники из других городов Кузбасса, а также гости из Новосибирска, Бердска, Иркутска, Абакана, Саяногорска и Омска.
Однако главные гуляния ожидаются 12 июня — в День России и День города, пишет «Сiбдепо». Днем для горожан и гостей Кемерова подготовили развлекательные мероприятия в парках, сквере Юности, на бульваре Строителей и площадках около театров.
На Московской площади гостей ждут более 30 тематических и развлекательных локаций, в том числе казачье подворье, кинотеатр под открытым небом, выставочные проекты, игровые семейные и спортивные площадки и многое другое.
«На большой сцене выступят три кавер-группы, которые исполнят хиты разных лет. Финальным аккордом этого шумного марафона станет ослепительный салют, который начнется ровно в 23:00», — уточнили в мэрии.