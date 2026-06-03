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Жителей Подмосковья приглашают на праздник «ЭКО.ФЕСТ»

оригинал Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

5 июня в парке «Яуза» состоится фестиваль «ЭКО.ФЕСТ» в рамках проекта #МЫДЕТИМО. Организаторы подготовили насыщенную программу для всей семьи, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.



Гости смогут пообщаться с экспертами по сортировке отходов, рассмотреть настоящий мусоровоз изнутри и даже подняться в его кабину. Юных художников приглашают поучаствовать в творческом конкурсе на тему экологии: дети нарисуют будущее планеты, России и родного края.

Министр по содержанию территорий и ЖКХ Московской области Игорь Даниленко отметил рост неравнодушных жителей и подчеркнул важность просвещения детей и взрослых. В числе приоритетных задач остаётся просветительская деятельность с подрастающим поколением и взрослым населением.

Все участники творческого конкурса получат памятные сувениры. Авторов пяти лучших работ наградят специальными призами от компании «ЭкоЛайф» и почётными грамотами «ЭкоРазвитие-МО».

Адрес: Москва, Парк Яуза, территория у экоцентра «Яуза» (Юрловский проезд, владение 10/4). Начало в 14:00.

Дайана Хусинова

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