Жителей Подмосковья приглашают на праздник «ЭКО.ФЕСТ»

03 июня 2026, 17:05

оригинал Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

5 июня в парке «Яуза» состоится фестиваль «ЭКО.ФЕСТ» в рамках проекта #МЫДЕТИМО. Организаторы подготовили насыщенную программу для всей семьи, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.