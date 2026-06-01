В Раменской больнице организовали праздник для юных пациентов
Праздник для ребят, проходящих лечение в Раменской больнице, организовали 1 июня — в День защиты детей. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Поддержать маленьких пациентов пришли глава округа Эдуард Малышев и главврач больницы Сергей Маркитан.
«Хочу поблагодарить Сергея Маркитана и весь коллектив Раменской больницы за организацию этого праздника и за ежедневный самоотверженный труд. Вы не просто лечите — вы дарите заботу и надежду каждому ребёнку», — сказал Эдуард Малышев.Он также пожелал ребятам поскорее поправляться и чаще улыбаться.
Пациентов развлекали волшебные звери. Они подарили им воздушные шарики и сладости.
Ранее сообщалось, что в Раменском провели «Весёлые старты» для детей с ограниченными возможностями здоровья.