В Раменской больнице организовали праздник для юных пациентов

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Праздник для ребят, проходящих лечение в Раменской больнице, организовали 1 июня — в День защиты детей. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Поддержать маленьких пациентов пришли глава округа Эдуард Малышев и главврач больницы Сергей Маркитан.

«Хочу поблагодарить Сергея Маркитана и весь коллектив Раменской больницы за организацию этого праздника и за ежедневный самоотверженный труд. Вы не просто лечите — вы дарите заботу и надежду каждому ребёнку», — сказал Эдуард Малышев.
Он также пожелал ребятам поскорее поправляться и чаще улыбаться.

Пациентов развлекали волшебные звери. Они подарили им воздушные шарики и сладости.

Лев Каштанов

