Росгвардейцы организовали праздник для воспитанников детских интернатов
Сотрудники ОМОН «Русич» в рамках празднования юбилея образования ведомства организовали праздник для воспитанников благотворительного центра «Религия Добра». Об этом сообщили в пресс службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
Участниками встречи стали около 30 детей, в том числе ребята с ограниченными возможностями здоровья.
«Экскурсия началась с демонстрации бронированной техники. Бойцы ОМОН рассказали о её назначении и возможностях, о задачах, которые выполняют сотрудники при проведении специальных мероприятий. Ребята осмотрели машины изнутри, познакомились с оснащением салона и поговорили с росгвардейцами», – рассказали в ведомстве.Кроме того, стражи порядка познакомили детей с образцами оружия и экипировки. Затем участники мероприятия попробовали силы в интерактивном тире, где под руководством опытных инструкторов проверили меткость и освоили основы стрелковой подготовки на учебном пистолете Макарова.
Отдельный блок программы посвятили беспилотникам. Сотрудники спецподразделения рассказали о современных технологиях, продемонстрировали возможности дронов и объяснили, какую роль они играют при выполнении служебно-боевых задач, в том числе в зоне спецоперации.
Завершился праздник обедом на полевой кухне и вручением подарков. Дети получили памятные значки ОМОН «Русич», игрушки и наборы для творчества. Воспитанники центра передали бойцам свои рисунки.