Росгвардейцы организовали праздник для воспитанников детских интернатов

04 июня 2026, 17:15

оригинал Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники ОМОН «Русич» в рамках празднования юбилея образования ведомства организовали праздник для воспитанников благотворительного центра «Религия Добра». Об этом сообщили в пресс службе Главного управления Росгвардии по Московской области.





Участниками встречи стали около 30 детей, в том числе ребята с ограниченными возможностями здоровья.

«Экскурсия началась с демонстрации бронированной техники. Бойцы ОМОН рассказали о её назначении и возможностях, о задачах, которые выполняют сотрудники при проведении специальных мероприятий. Ребята осмотрели машины изнутри, познакомились с оснащением салона и поговорили с росгвардейцами», – рассказали в ведомстве.