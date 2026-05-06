В Кемерове у Кузбасского моста скоро появится новая остановка
В Кемерове возле Кузбасского моста в ближайшее время планируют установить остановку общественного транспорта. Об этом сообщили в городской администрации.
По данным VSE42.RU, остановка под названием «Проспект Притомский» на улице Терешковой начнет действовать уже с четверга, 7 мая. Но только на одной стороне.
«Пассажиры всех городских маршрутов, следующих из Рудничного района, смогут совершать посадку и высадку вблизи лестничного схода, ведущего к пешеходному тротуару вдоль проспекта Притомского», — уточнили в мэрии.
Теперь, чтобы попасть на популярную городскую магистраль, жителям не придется проделывать длинный путь от старых остановок. Новая точка высадки между остановками «Мост» и «Водозабор», пишет «Сiбдепо». Отмечается, что старые остановки «Мост» продолжат работать в обычном режиме.