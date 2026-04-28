На остановках Подмосковья расширили зону контроля очередей искусственным интеллектом

28 апреля 2026, 14:45

Искусственный интеллект теперь анализирует очереди на 662 остановках общественного транспорта Московской области. Такие данные привели в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.





С августа 2023 года ИИ в Подмосковье помогает оптимизировать пассажиропоток.

«Он считает людей на остановках и передаёт данные в систему Центра управления регионом. На их основе создаётся тепловая карта. Она показывает, где и когда скапливаются очереди. На старте проекта ИИ работал на 116 остановках и помог выявить более 48 00 очередей. Сегодня зона ИИ-контроля расширилась почти в шесть раз – до 662 остановок», – отметила министр госуправления Подмосковья Надежда Куртяник.