На остановках Подмосковья расширили зону контроля очередей искусственным интеллектом
Искусственный интеллект теперь анализирует очереди на 662 остановках общественного транспорта Московской области. Такие данные привели в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
С августа 2023 года ИИ в Подмосковье помогает оптимизировать пассажиропоток.
«Он считает людей на остановках и передаёт данные в систему Центра управления регионом. На их основе создаётся тепловая карта. Она показывает, где и когда скапливаются очереди. На старте проекта ИИ работал на 116 остановках и помог выявить более 48 00 очередей. Сегодня зона ИИ-контроля расширилась почти в шесть раз – до 662 остановок», – отметила министр госуправления Подмосковья Надежда Куртяник.Искусственный интеллект подсчитывает людей на остановках и отслеживает образование очередей через камеры системы «Безопасный регион». Если очередь сохраняется долго, система автоматически передаёт в ЦУР такие данные, как число людей, время, адрес, сведения об остановке, маршрутах и перевозчиках.
На основе этих данных формируется тепловая карта. На ней отображаются задержки и возможные нарушения с учётом пассажиропотока и маршрутов на каждой остановке.
Если в одном и том же месте регулярно возникают серьёзные очереди, перевозчику поступает сигнал. Это позволяет оперативно скорректировать расписание, запустить на маршруте дополнительные автобусы или заменить их на более вместительные.