В Подмосковье за пять лет благоустроили около 350 общественных пространств
Почти 350 общественных пространств благоустроили в Московской области за последние пять лет, в том числе около 100 парков и лесопарков, 50 скверов и 30 набережных. Работы проводились в рамках реализации Народной программы «Единой России», сообщает пресс-служба партии.
О благоустройстве рассказал секретарь Московского областного отделения «Единой России», спикер регионального парламента Игорь Брынцалов на круглом столе, где партия вместе с правительством Подмосковья подвела итоги выполнения Народной программы. Круглый стол стал продолжением федерального отчётного форума «Жилье», прошедшего в Ростове-на-Дону.
«В центре внимания — жильё и комфортная городская среда. Всё, что человек видит каждый день: дом, двор, дороги. Именно из этих вещей складывается качество жизни», — отметил Игорь Брынцалов.Он также добавил, что застройщики в Московской области обязаны создавать социальную инфраструктуру в рамках договора о комплексном развитии территории. Эту норму сделали обязательной по предложению «Единой России». Кроме того, по Народной программе ведётся обеспечение жильём представителей льготных категорий: молодых семей, врачей, педагогов и др.
В свою очередь ещё один участник круглого стола — глава Минстройкомплекса Московской области Александр Туровский — рассказал, что регион занимает лидирующие позиции по расселению аварийного жилья. За пять лет новые квартиры получили около 30 тысяч переселенцев из аварийного фонда.
Народная программа «Единой России» основана на наказах избирателей. Сейчас формируется новая программа. Представить свои предложения может любой желающий. Это можно сделать через сайт естьрезультат.рф.