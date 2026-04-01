В Подмосковье за пять лет благоустроили около 350 общественных пространств

01 апреля 2026, 16:45

Почти 350 общественных пространств благоустроили в Московской области за последние пять лет, в том числе около 100 парков и лесопарков, 50 скверов и 30 набережных. Работы проводились в рамках реализации Народной программы «Единой России», сообщает пресс-служба партии.





О благоустройстве рассказал секретарь Московского областного отделения «Единой России», спикер регионального парламента Игорь Брынцалов на круглом столе, где партия вместе с правительством Подмосковья подвела итоги выполнения Народной программы. Круглый стол стал продолжением федерального отчётного форума «Жилье», прошедшего в Ростове-на-Дону.

«В центре внимания — жильё и комфортная городская среда. Всё, что человек видит каждый день: дом, двор, дороги. Именно из этих вещей складывается качество жизни», — отметил Игорь Брынцалов.