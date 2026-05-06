Благоустройство дворов на Донинском шоссе завершат в начале июля

06 мая 2026, 17:50

Фото: Раменский медиацентр

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев осмотрел двор на Донинском шоссе, где идёт ремонт по программе комплексного благоустройства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Во дворе уложат бордюрный камень, заасфальтируют пешеходные дорожки и тротуары, проезды и парковки, установят лавочки и урны, проведут озеленение.



Особое внимание уделят доступности для маломобильных граждан. Создание безбарьерной среды позволит свободно передвигаться людям с ограниченными возможностями здоровья, пожилым, а также родителям с детскими колясками.



Завершить работы планируют в начале июля.



Малышев обсудил с представителями подрядной организации график выполнения работ и проверил качество используемых материалов.

«Наша цель – обеспечить комфортные условия каждому жителю Раменского округа, независимо от того, где он проживает – в центре города или в отдалённом микрорайоне. Комплексное благоустройство дворовых территорий – один из главных инструментов достижения этой цели», – отметил глава округа.