В Кемерове утвердили всего одно место для купания

13 мая 2026, 11:07

До 2028 года в Кемерове можно будет отдыхать у воды всего в двух местах, и только в одном — купаться. Соответствующее постановление утвердил глава города Дмитрий Анисимов.





По данным VSE42.RU, в перечень разрешенных мест для отдыха у воды вошли участок у южного берега Красного озера и расположенный рядом «Бассейн на Красном». При этом купаться можно только в последнем.





«Ответственность за обеспечение безопасности людей в местах массового отдыха населения у воды несут владельцы мест отдыха у воды», — подчеркивается в постановлении.