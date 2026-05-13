В Кемерове утвердили всего одно место для купания
До 2028 года в Кемерове можно будет отдыхать у воды всего в двух местах, и только в одном — купаться. Соответствующее постановление утвердил глава города Дмитрий Анисимов.
По данным VSE42.RU, в перечень разрешенных мест для отдыха у воды вошли участок у южного берега Красного озера и расположенный рядом «Бассейн на Красном». При этом купаться можно только в последнем.
«Ответственность за обеспечение безопасности людей в местах массового отдыха населения у воды несут владельцы мест отдыха у воды», — подчеркивается в постановлении.
На всех остальных участках Красного озера купаться будет строго запрещено вплоть до 2028 года, сообщает «Сiбдепо». Так, в прошлом году в этом водоеме, а также в Томи Роспотребнадзор обнаружил микробиологические показатели.