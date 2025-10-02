Загруженность подмосковных дорог утром 2 октября оценивается в пять баллов
Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Утром в четверг, 2 октября, загруженность дорог Подмосковья составила 5 баллов. На трассах региона зафиксировано около 1,1 млн автомобилей — это на 5,5% выше среднего показателя сентября, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Основные затруднения образовались в направлении Москвы на магистралях М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щёлковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублёво-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.
Минтранс Подмосковья призвал автомобилистов соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких манёвров.
