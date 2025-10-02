В Павловском Посаде открыли обновлённую привокзальную площадь

02 октября 2025, 10:21

Фото: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад

В Павловском Посаде состоялось торжественное открытие новой привокзальной площади. Пространство, долгое время скрытое за бетонным каркасом недостроенного ТЦ «Павловский Пассаж», теперь стало современной зоной для прогулок, отдыха и встреч, сообщает пресс-служба администрации городского округа.