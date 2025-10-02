Достижения.рф

В Павловском Посаде открыли обновлённую привокзальную площадь

Фото: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад

В Павловском Посаде состоялось торжественное открытие новой привокзальной площади. Пространство, долгое время скрытое за бетонным каркасом недостроенного ТЦ «Павловский Пассаж», теперь стало современной зоной для прогулок, отдыха и встреч, сообщает пресс-служба администрации городского округа.



Проект благоустройства реализован в рамках Народной программы партии «Единая Россия». Архитекторы постарались объединить современный дизайн и местные традиции: рядом с историческим вокзалом 1861 года появилась детская площадка с паровозом, новая остановка, освещение, парковка и удобные пешеходные зоны.

В ходе работ уложено свыше 16 тыс. м² дорожных покрытий, высажено около 1200 деревьев и кустарников. Автором проекта стало бюро «МИРА», подрядчиком — компания «Сплав».

На церемонии открытия присутствовали депутат Госдумы Геннадий Панин, депутат Мособлдумы Линара Самединова, а также глава округа Денис Семёнов. Он отметил, что новая площадь призвана стать точкой притяжения для жителей и гостей города.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад

Власти и подрядчики поблагодарили за поддержку Президента России Владимира Путина, губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва и региональное правительство.
Дайана Хусинова

