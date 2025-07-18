В Кемерове в ночь на 19 июля перекроют движение из-за ремонта теплосети
В Кемерове в ночь с 18 на 19 июля будет перекрыто движение по четной стороне улицы Терешковой на перекрестке с проспектом Ленина из-за проведения работ на теплосети. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу Сибирской генерирующей компании.
Кроме того, отмечается, что будет запрещен сквозной проезд от улицы Гагарина через проспект Ленина.
«Горожане смогут двигаться по встречному движению по ул. Терешковой в сторону ул. Гагарина — сохранится, а на самом перекрестке Терешковой-Ленина движение будет по двум полосам. Изменения продлятся до 10 августа», — говорится в материале.Причиной ограничений являются работы на тепломагистрали, которая располагается по проспекту Ленина. Она снабжает теплом значительной части Центрального и Ленинского районов Кемерова.
Водителей призвали планировать свой маршрут заранее.
Тем временем Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию сообщает, что с 25 по 28 июля изменится расписание пригородных поездов Ленинградского направления и третьего маршрута МЦД.
«В связи с проведением ремонтно-путевых работ по модернизации инфраструктуры ОЖД с 25 по 28 июля 2025 года изменится расписание движения пригородных поездов Ленинградского направления», — отметили в компании.
Также отмечается, что отменят часть пригородных поездов МЦД-3 на участках Зеленоград-Крюково — Ипподром — Зеленоград-Крюково и Москва — Зеленоград-Крюково, а интервалы движения увеличатся.
Подробнее об изменениях в расписании можно узнать на сайте компании и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».