В Кемерове в ночь на 19 июля перекроют движение из-за ремонта теплосети

18 июля 2025, 12:53

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В Кемерове в ночь с 18 на 19 июля будет перекрыто движение по четной стороне улицы Терешковой на перекрестке с проспектом Ленина из-за проведения работ на теплосети. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу Сибирской генерирующей компании.





Кроме того, отмечается, что будет запрещен сквозной проезд от улицы Гагарина через проспект Ленина.





«Горожане смогут двигаться по встречному движению по ул. Терешковой в сторону ул. Гагарина — сохранится, а на самом перекрестке Терешковой-Ленина движение будет по двум полосам. Изменения продлятся до 10 августа», — говорится в материале.

«В связи с проведением ремонтно-путевых работ по модернизации инфраструктуры ОЖД с 25 по 28 июля 2025 года изменится расписание движения пригородных поездов Ленинградского направления», — отметили в компании.