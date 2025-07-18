В четырнадцати округах Подмосковья отремонтировали дорожные знаки

18 июля 2025, 12:41

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Повреждённые и отсутствующие дорожные знаки восстановили специалисты Мосавтодора на региональных дорогах в пятнадцати округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Работы были проведены на 15 дорогах, в том числе на 11 в городах.





«Знаки восстановили, в частности, на Новом шоссе в Долгопрудном, на Оболенском шоссе в Протвине, на Стрелецкой улице в Кашире, на проспекте Конструктора Селезнёва в Дубне, на улице Орджоникидзе в Подольске, на 3-ей улице Урицкого в Солнечногорске, на проспекте Испытателей в Красноармейске, на Заречной улице в Лобне, на улице Шоссейная в Раменском и на улицах Мясищева и Королёва в Жуковском», — говорится в сообщении.