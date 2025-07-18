В четырнадцати округах Подмосковья отремонтировали дорожные знаки
Повреждённые и отсутствующие дорожные знаки восстановили специалисты Мосавтодора на региональных дорогах в пятнадцати округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Работы были проведены на 15 дорогах, в том числе на 11 в городах.
«Знаки восстановили, в частности, на Новом шоссе в Долгопрудном, на Оболенском шоссе в Протвине, на Стрелецкой улице в Кашире, на проспекте Конструктора Селезнёва в Дубне, на улице Орджоникидзе в Подольске, на 3-ей улице Урицкого в Солнечногорске, на проспекте Испытателей в Красноармейске, на Заречной улице в Лобне, на улице Шоссейная в Раменском и на улицах Мясищева и Королёва в Жуковском», — говорится в сообщении.В малых населённых пунктах знаки починили на Касимовском шоссе в люберецком посёлке Малаховка, на улице Магистральная в чеховском селе Молоди, на улице Агрогородок в балашихинской деревне Чёрное, а также на 86-м километре Каширского шоссе на территории округа Ступино.