В Подмосковье отремонтировали более 150 км дорог к малым населённым пунктам
В Московской области завершили укладку покрытия на 45 участках дорог к малым населённым пунктам. Такие данные привели в пресс-службе Минтрансе Подмосковья.
«На 45 участках региональных дорог уложили свыше 150 км нового покрытия. Это позволило обеспечить комфортный проезд жителей 70 посёлков, деревень и сёл региона. Сейчас дорожники продолжают ремонтировать 24 подъезда к малым населённым пунктам», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.По данным МТДИ, всего за ремонтный сезон к осени планируется отремонтировать более 100 подъездов к малым населённым пунктам суммарной протяжённостью более 350 км. На участках ремонта не только уложат покрытие, но и нанесут разметку, а также укрепят обочины.
Ознакомиться с программой ремонта можно на сайте.
Работы провели на региональных дорогах специалисты Мосавтодора проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».