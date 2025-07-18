В Петербурге благоустроили сквер у памятника Анатолию Собчаку
В Санкт-Петербурге благоустроили сквер у памятника Анатолию Собчаку на Васильевском острове. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на АО «Метрострой Северной столицы».
Отмечается, что благоустройство затронуло более пяти тысяч квадратных метров.
«Высадили более 445 единиц кустов и деревьев, среди них ели, липы, клен, сирень, спирея. Обустроили газон и дорожки, а также сделали бордюр», — говорится в материале.
Тем временем в Кировском районе Кемерова уже завершается благоустройство возле ДК имени 50-летия Октября, которое ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», пишет «Сiбдепо» со ссылкой на министерство ЖК и ДК Кузбасса.
По данным издания, там установили лавочки с урнами, а также ограждение. На сегодняшний день идет высадка кизильника и елей. В ближайшее время планируется запустить освещение и коммуникации к туалетам. После завершения благоустройства подрядчик вернет на место светодиодные фигуры — золотистый самовар и чайную пару.