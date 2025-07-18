В Петербурге благоустроили сквер у памятника Анатолию Собчаку

18 июля 2025, 12:04

Фото: iStock/Valeriya

В Санкт-Петербурге благоустроили сквер у памятника Анатолию Собчаку на Васильевском острове. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на АО «Метрострой Северной столицы».





Отмечается, что благоустройство затронуло более пяти тысяч квадратных метров.





«Высадили более 445 единиц кустов и деревьев, среди них ели, липы, клен, сирень, спирея. Обустроили газон и дорожки, а также сделали бордюр», — говорится в материале.