Благоустройство парка Авиастроителей в Дубне завершат в сентябре

оригинал Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Парк Авиастроителей общей площадью два гектара благоустраивают в Дубне. Открыть обновлённое общественное пространство должны в сентябре текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.





Сейчас в парке проводят подготовительные работы — убирают мусор, вывозят старые конструкции и ограждения.





«В парке установят деревянные настилы, обустроят зоны отдыха с павильонами, а также спортивную зону с тренажёрами и площадкой для волейбола и мини-футбола, проложат пешеходные дорожки и организуют надёжную систему водоснабжения для полива растений и ливневую канализацию», — говорится в сообщении.