Благоустройство набережной озера Сенеж завершат к июлю

20 апреля 2026, 15:05

Финальный этап благоустройства реализуется на набережной озера Сенеж в Солнечногорске. Завершить его должны к июлю текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.





Преображение набережной началось ещё в 2018 году. За это время там построили амфитеатр для солнечных ванн, проложили велодорожку, сделали смотровую вышку-маяк, обустроили зоны для тихого отдыха, спортивную и детскую площадки, пешеходный маршрут с видовыми площадками и провели озеленение.





«В настоящее время на набережной устанавливают скамейки и урны, монтируют деревянный настил и кабели для наружного освещения», — говорится в сообщении.