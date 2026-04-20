Благоустройство набережной озера Сенеж завершат к июлю
Финальный этап благоустройства реализуется на набережной озера Сенеж в Солнечногорске. Завершить его должны к июлю текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.
Преображение набережной началось ещё в 2018 году. За это время там построили амфитеатр для солнечных ванн, проложили велодорожку, сделали смотровую вышку-маяк, обустроили зоны для тихого отдыха, спортивную и детскую площадки, пешеходный маршрут с видовыми площадками и провели озеленение.
«В настоящее время на набережной устанавливают скамейки и урны, монтируют деревянный настил и кабели для наружного освещения», — говорится в сообщении.Скоро на набережной сделают новый пирс, пляжную зону и спуск к пляжу со стороны микрорайона Тимоново.