В Кемерове выявили множество нарушений при уборке улиц от снега
Госавтоинспекция Кемерова выдала 10 предписаний владельцам и подрядчикам, которые некачественно очистили тротуары и дороги от снега.
По данным «Сiбдепо», только в Рудничном районе города инспекторы обнаружили более 10 нарушений: там у пешеходных переходов после снегопада и резких перепадов температуры образовались опасные сугробы и снежный накат.
«С начала года из-за плохой уборки дорожные службы четыре раза привлекались к административной ответственности. Штрафы за халатность могут достигать 300 тысяч рублей», — говорится в материале.
Отмечается, что при неисполнении выданных предписаний компании и ответственные лица снова получат серьезные штрафы.
Тем временем жителям и гостям столицы посоветовали использовать для передвижения по городу общественный транспорт из-за снега. Об этом со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщает Агентство городских новостей «Москва».
«В Москве местами идет снег — на дорогах пять баллов, по данным ЦОДД. В течение дня для поездок используйте метро. Рекомендуем использовать городской транспорт. Если поездок на автомобиле не избежать, то отложите их на позднее время», — отметили в ведомстве.
Там добавили, что в вечернее время ожидаются затруднения движения в центре Москвы, на ТТК, МКАД, а также на вылетных магистралях по направлению в область.