В Кемерове выявили множество нарушений при уборке улиц от снега

14 января 2026, 14:12

Фото: iStock/Mikhail Davidovich

Госавтоинспекция Кемерова выдала 10 предписаний владельцам и подрядчикам, которые некачественно очистили тротуары и дороги от снега.





По данным «Сiбдепо», только в Рудничном районе города инспекторы обнаружили более 10 нарушений: там у пешеходных переходов после снегопада и резких перепадов температуры образовались опасные сугробы и снежный накат.





«С начала года из-за плохой уборки дорожные службы четыре раза привлекались к административной ответственности. Штрафы за халатность могут достигать 300 тысяч рублей», — говорится в материале.

