На общественном транспорте Подмосковья в праздники совершили 26 млн поездок
Жители и гости Московской области в период праздничных выходных совершили более 26,2 млн поездок в общественном транспорте. Такими данными поделились в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Так, зафиксировано более 16 млн поездок в региональных автобусах. Свыше 10,6 млн из них совершено в автобусах Мострансавто.
Самый интенсивный пассажиропоток наблюдался 10 января, когда было отмечено 1,6 млн поездок. А наиболее популярным маршрутом стал маршрут №367 «Володарского – Москва (метро Домодедовская)». Им воспользовались 234 000 пассажиров.
В электричках Центральной ППК и МТППК с 31 декабря 2025 до 11 января 2026 года проехали более 10,1 млн пассажиров.
