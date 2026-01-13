В селе Ромашково после рекордных снегопадов устроят лыжную гонку
В районе села Ромашково после сильных снегопадов для любителей зимнего спорта подготовили лыжную трассу. 17 января там пройдут первые соревнования, сообщили в пресс-службе администрации Одинцовского городского округа.
Девушки и юноши моложе 2009 года рождения преодолеют дистанцию полтора километра. На три километра отправятся спортсмены старше 2008 года рождения. Для остальных возрастных групп предусмотрены дистанции пять и 10 километров.
Гонки начнутся в 11 часов. Призёры получат медали, грамоты и призы. На финише спортсменов будет ждать горячий чай.
Все старты будут групповыми, число участников ограничено. Зарегистрироваться на гонку можно до 18 часов 16 января по ссылке, либо на месте соревнований.
Координаты стартовой поляны – 55.734444, 37.355037.
