На уборку муниципальных дорог Подмосковья вывели более 380 спецмашин
382 единицы комбинированной техники вышли на уборку муниципальных дорог Московской области за последние сутки. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Машины расчищают снег и обрабатывают улицы противогололёдными реагентами.
«Обработку от наледи провели на 19 703 участках дорог», — отмечается в сообщении.Работы проводятся круглосуточно. Приоритетными зонами расчистки и обработки реагентами являются магистральные улицы, подъезды к остановкам общественного транспорта, к школам, поликлиникам и другим социально значимым объектам.
Ранее сообщалось, что загруженность автодорог в Московской области утром 14 января составила пять баллов по десятибалльной шкале.