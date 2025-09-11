В Котельниках в этом году отремонтируют 1,3 км теплосетей

11 сентября 2025, 19:03

оригинал А. Воробьёв и М. Соболев (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Обновление коммунальной инфраструктуры стало одной из главных тем рабочей встречи губернатора Московской области Андрея Воробьёва с главой городского округа Котельники Михаилом Соболевым.





Как рассказал Соболев, в муниципалитете в преддверии осенне-зимнего сезона ремонтируют три участка теплосетей (более 1 км) в микрорайоне Ковровый, на ул. Кузьминской, а также во 2-м Покровском проезде.

«Сейчас мы активно готовимся к отопительному сезону, плотно занимаемся жилищно-коммунальным хозяйством, участвуем в трёх госпрограммах. Идём в графике, не допускаем никаких проволочек. Уверен, что со всем справимся», – отметил глава округа.