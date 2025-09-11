В Котельниках в этом году отремонтируют 1,3 км теплосетей
Обновление коммунальной инфраструктуры стало одной из главных тем рабочей встречи губернатора Московской области Андрея Воробьёва с главой городского округа Котельники Михаилом Соболевым.
Как рассказал Соболев, в муниципалитете в преддверии осенне-зимнего сезона ремонтируют три участка теплосетей (более 1 км) в микрорайоне Ковровый, на ул. Кузьминской, а также во 2-м Покровском проезде.
«Сейчас мы активно готовимся к отопительному сезону, плотно занимаемся жилищно-коммунальным хозяйством, участвуем в трёх госпрограммах. Идём в графике, не допускаем никаких проволочек. Уверен, что со всем справимся», – отметил глава округа.
По его словам, положительные изменения почувствуют около 10,5 тыс. жителей.
Кроме того, в Котельниках в рамках инвестиционной программы ведут капремонт сетей отопления и горячего водоснабжения на ул. Кузьминской, реконструкцию водопроводных сетей в микрорайоне Белая Дача и на ул. Новой, а также канализационных сетей в микрорайоне Ковровый.